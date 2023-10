Ron DeSantis, som kjemper om å bli republikanernes presidentkandidat i 2024, ble spurt av programleder Patrick Bet-David om påstandene som sirkulerer på internett om skjulte innlegg i støvlene.

Bet-David viste bilder av DeSantis fra en nylig opptreden i et TV-program som har tatt av på internett. Bildene viser guvernørens cowboystøvler med et omriss som viser hvor skjulte høye hæler kan ha blitt lagt til for å forbedre DeSantis' høyde.

DeSantis avviser raskt ryktene og legger til at han ikke hadde fått se påstandene om høydeforbedringer på nettet.

– Nei, nei. Det er bare helt vanlige Lucchese-støvler, sier han om skoene sine.

Se video: Trump latterliggjort etter dette:

Trump spekulerer

Tidligere president Donald Trump, som ifølge nasjonale meningsmålinger er den ledende kandidaten til den republikanske nominasjonen, har bidratt til å spre ryktene om DeSantis' sko.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

9. oktober delte Trump bilder på sin egen plattform Truth Social fra DeSantis' opptreden i TV-programmet. Bildene viser DeSantis' cowboystøvler med bildeteksten: «Fortell meg at han ikke har på seg innlegg».

Flere medier har også skrevet om DeSantis' støvler, skriver Newsweek. I mars ble publiserte nettavisen Slate en artikkel med overskriften «Ron DeSantis omfavner høye hæler», der en kunne lese at han «foretrekker en høyere, skråstilt hæl, typen som er bedre egnet til å ri på hester».

Da Bet-David spurte guvernøren i Florida om hvor høy han er, svarte DeSantis at han er 1.80 meter høy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvorfor bruker du ikke tennissko og dressko?, fortsetter Bet-David.

– Jeg bruker tennissko når jeg trener, svarer DeSantis.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Skoene til den republikanske presidentkandidaten Ron DeSantis ses mens han driver valgkamp 11. august 2023. Foto: Scott Morgan / Reuters / NTB

«Angriper meg»

Ordutvekslingen om fottøy endte med at podkasteren forsøkte å gi guvernøren et par Ferragamo-sko i gave, men DeSantis sa at han ikke kunne ta imot gaver.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DeSantis sa at slikt prat om klesvalg «bare er slik politikk fungerer», før han fortalte en historie om hvordan en kjent baseballspiller ble fortalt at han ikke så ut som en typisk New York Yankees-spiller.

Ifølge DeSantis var spillerens svar at «man ikke slår en baseball med ansiktet».

Da han forklarer sammenligningen nærmere, sier DeSantis at motstanderne av valgkampen hans ikke har kunnet kritisere ham for hans lederskap eller politikk.

– Det er helt greit at folk kritiserer deg for forskjellige ting, men til syvende og sist synes jeg det er et tegn på styrke. Vi har vært en eksemplarisk leder. Vi har fått ting gjort. Vi ville åpenbart vært en veldig sterk kandidat, og det er en av grunnene til at mediene angriper meg og alt det der, forteller DeSantis.