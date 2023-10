– Jeg forstår at regjeringen må balansere ulike hensyn i det som er en utfordrende diplomatisk situasjon, men jeg savner likevel at Eide er enda tydeligere på at Norge sterkt fordømmer de delene av Israels krigføring som rammer uskyldige mennesker, sier MDG-leder Arild Hermstad i en kommentar til NTB.

Partiet tar også til orde for at det sikres tilstrekkelig med humanitære korridorer inn til Gaza, slik at folk kan få tilgang til mat, vann og medisiner.

– Norge må nå aktivt bruke alle mulige diplomatiske kanaler i samarbeid med andre land for å få Israel til å stanse angrep som rammer sivile og være helt tydelig overfor den israelske ambassadøren i Norge om hvor uakseptabelt dette er. Vi må også bruke alle muligheter til å påvirke Israel sin hovedallierte, USA, fortsetter Hermstad.

I løpet av de siste tjue dagene er 7000 palestinere drept på Gazastripen, inkludert flere tusen barn, ifølge palestinske helsemyndigheter og FN.