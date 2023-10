– Vi skal ha med oss folk og omstille næringene våre gjennom utvikling, ikke nedlegging. Da må vi ha en jordnær tilnærming som ivaretar sosial og geografisk fordeling, sier Gro-Anita Mykjåland, klima- og miljøpolitisk talsperson for Senterpartiet til NTB.

Hun understreker samtidig at dagens rapport er viktig for å få til en god plan mot 2050.

– Vi er helt uenige med utvalgets konklusjon vedrørende utfasing av norsk oljeproduksjon. Vi må ha økt produksjon av olje og gass på norsk sokkel, ikke mindre, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) til NTB.

Han er med på at noe må gjøres med utslippene, men sier at produksjonskutt blir helt feil.

Frps Terje Halleland tar heller til orde for økt produksjon av olje og gass enn en plan for utfasing. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Halleland viser til den geopolitiske situasjonen og mener den krever at Norge opprettholder sikker og stabil produksjon av olje og gass. Konsekvensen, frykter han, er at man blir avhengig av autoritære regimer.

– Vi er også avhengig av mer olje og gassproduksjon i utviklingen av nye energikilder, slik som blått hydrogen, legger han til.

Regjeringens klimautvalg, kalt Klimautvalget 2050, mener det ikke bør gis flere tillatelser til leting og utvinning av olje før det er lagt en sluttstrategi for petroleumsvirksomheten.

Flere av tiltakene i rapporten retter seg mot både oljebransjen og landbruket.

Klimaministeren: Ikke nødvendig med plan for oljens sluttfase

Det bør legges en plan for oljenæringens sluttfase, mener regjeringens klimautvalg. Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier det ikke er nødvendig.

Den nye klima- og miljøministeren, Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-rusten / NTB

E24 har intervjuet Eriksen om konklusjonene i utvalgets nye rapport. Han sier norsk politikk allerede er veldig tydelig på at olje og gass er noe som skal fases ut.

– Og at det som skal være igjen de neste tiårene må ha så lave utslipp som mulig. Vi må lage gode, konkrete strategier for å bidra til å legge godt til rette for det, sier den ny klimaministeren.

Samtidig mener han at det er rom for å utvikle norsk sokkel også i en verden som skal fase ut fossile energikilder.

Eriksen viser blant annet til hydrogen, karbonfangst og -lagring samt havvind når han sier at sokkelen skal utvikles.

Offshore Norge: – Ikke fornuftig

Offshore Norge mener det ikke er en god idé for Norge å slutte å lete etter olje og gass, slik regjeringens klimautvalg ber bransjen legge en plan for.

– Vi vet det vil være behov for olje og gass fram mot 2050. Europa vil etterspørre mye hydrogen, inkludert blått hydrogen og naturgass. Skal vi greie å levere det, er vi helt avhengig av å finne nye ressurser og da må vi fortsette å lete, sier direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge til NTB.

Offshore Norge er norsk sokkels interesseorganisasjon. Blindheim påpeker at olje- og gassbransjen har satt mål om å redusere utslippene ned mot null i 2050, og at bransjen har en plan for utslippskutt.

– Vi kjenner ikke til andre næringer som gjør en like grundig jobb med å identifisere nye klimatiltak og måle utviklingen mot måloppnåelse.

Blindheim viser til at statusrapporten viser at det vil være mulig å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030.

Venstre enig

Venstre er enige med klimautvalgets konklusjon om at Norge bør stanse oljeletingen til det er lagt en sluttstrategi for petroleumsvirksomheten.

– Klimautvalget sier det samme som FNs klimapanel, IEA og de fleste andre om hva som skal til for å nå klimamålet for 2050. Vi må stanse oljeletingen, vi må kutte i alle sektorer, inkludert landbruk, og vi må samarbeide enda tettere med EU for å klare klimaomstillingen, sier klimapolitisk talsperson Ola Elvestuen i Venstre til NTB.

Han mener regjeringens idé om at oljesektoren må utvikles istedenfor å avvikles, bør gravlegges.

– Det gir ikke lenger noen mening å lete etter mer olje.

Naturvernforbundet roser

– Et imponerende arbeid, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen om den nye klimarapporten som regjeringen har mottatt.

– Det er tydelig at ekspertutvalget som Solberg-regjeringen nedsatte, har tatt oppdraget på alvor, sier Gulowsen i en uttalelse.

– Vi merker oss særlig at Klimautvalget er kritisk til å fortsette med store investeringer i petroleumssektoren, i og med at etterspørselen etter fossil energi vil måtte synke drastisk og videre satsing står i veien for omstillingen, legger han til.

Gulowsen mener utvalget nesten sier rett ut at store investeringer i å elektrifisere sokkelen med kraft fra land ikke er fornuftig politikk.