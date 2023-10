– Vi må stanse alle forsøk på å kutte i utviklingsbistanden til Palestina, som både KrF og Frp tok til orde for. Land i regionen advarer sterkt mot dette og mener det ville skapt en svært farlig situasjon, sier Melby i en tale under Venstres folkevalgkonferanse.

– Da synes jeg KrF og Frp gjør seg til nyttige idioter for Hamas.

Hun understreker at Hamas ikke er Palestina, og at halvparten av befolkningen i Gaza er barn og unge.

– De har ingen steder å flykte når Israel svarer på terroren fra Hamas. Gaza er hermetisk stengt.

Se video: ABC forklarer: Derfor er det krig

– Skuffende kunnskapsløs

Dag Inge Ulstein, KrFs nestleder og utenrikspolitiske talsperson, går hardt ut mot Venstre-lederens uttalelser.

– Uttalelsen fra Melby fremstår rett og slett skuffende kunnskapsløs. KrF er krystallklare på at humanitær bistand må styrkes, sier han til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det KrF har tatt til orde for, er å kutte direkte budsjettstøtte til palestinske selvstyremyndigheter. Dette er penger som går direkte til budsjettet til myndigheter som har nektet nytt valg de siste 17 årene, som ikke tar avstand fra Hamas sine terrorhandlinger, som utbetaler terrorlønn, og som kaller Putin et forbilde på internasjonal lov.

– Melby vet selv at støtten til palestinske selvstyremyndigheter og humanitær bistand er to forskjellige ting, fortsetter Ulstein.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener kritikken fra Venstre er uforståelig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er skremmende naivt fra Venstre, som her stiller seg på feil side og opptrer som nyttige idioter for krefter som ønsker å utslette staten Israel. Det er uforståelig at Venstre vil fortsette en politikk der man risikerer at norske skattepenger i verste fall finansierer terrorvirksomhet, sier Listhaug.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Støtter humanitær «pause»

Videre sier Melby at når sykehusene i Gaza er overfylte og det er mangel på medisiner, utstyr og strøm, er ikke svaret å gjøre situasjonen verre med å stanse støtten.

– Det er kun Hamas som tjener på at de palestinske selvstyremyndighetene blir svakere, sier Venstre-lederen.

I talen gjentar også Melby at Venstre støtter kravet om en humanitær «pause» i krigshandlingene og krever at Israel avslutter blokaden an strøm og vann. Hun brukte ikke ordet våpenhvile.