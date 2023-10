Bloomberg: USA presser Israel til å vente med invasjonen

Forhandlingene med Hamas, som står på terroristlista til både USA og EU, er sensitive og kan falle i fisk, sier kilder med kjennskap til saken, ifølge Bloomberg.

Men de mener det er tegn til at forhandlingene kan føre til at iallfall noen av gislene som ble tatt under angrepet 7. oktober, blir løslatt uten at palestinske fanger i israelske fengsler settes fri. Fredag ble en amerikansk kvinne og hennes datter løslatt.

Det har i over en uke vært ventet at Israel innen få dager ville iverksette en massiv bakkeinvasjon for å knekke Hamas og finne gislene. Men foreløpig har det ikke skjedd.

Hamas tok minst 203 gisler da de tidlig om morgenen 7. oktober brøt seg gjennom grensegjerdet og angrep byer og kibbutzer rundt Gazastripen, samt en musikkfestival like ved grensa.