Det skriver NBC News. Bakteppet er at Trump i et innlegg i sosiale medier har gått ut mot dommerens rettssekretær Allison Greenfield. Siden ble han pålagt taushetsplikt.

Det aktuelle innlegget inneholdt et bilde der Greenfield deltok på et offentlig arrangement sammen med flertallslederen i Senatet, demokraten Chuck Schumer. Trump kalte Greenfield for «Schumers kjæreste». Innlegget ble slettet, men var synlig på Trumps valgkampnettstedet fram til torsdag kveld.

– Det aktuelle innlegget ble aldri fjernet

- Til tross for denne tydelige ordren fant jeg i går kveld ut at det aktuelle innlegget aldri ble fjernet, og at det faktisk hadde vært på den nettsiden de siste 17 dagene, sier dommer Arthur Engoron. Begge sider forbys å omtale noen av rettens ansatte.

Engoron sa videre fredag at han vurderer å holde Trump ansvarlig for å ha vist forakt for retten, gi ham bot, eller «muligens fengsle ham».

Trump kan miste kontrollen over Trump Tower

Trump er saksøkt i New York for å ha løyet om verdien av sine eiendeler overfor banker og forsikringsselskaper.

Trump er allerede funnet skyldig i bedrageri, og retten skal nå ta stilling til seks gjenværende punkter i søksmålet og hvor mye Trump skylder i erstatning. Saken kan i ytterste fall føre til Trump mister kontrollen over Trump Tower og andre eiendommer.

