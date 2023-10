Frp-nestleder Hans Andreas Limi reagerer kraftig på at det har dukket opp nok en habilitetssak i Støre-regjeringen.

– Det begynner mer og mer å tegne seg et bilde av en ukultur som går helt opp i partiledelsene i regjeringspartiene og vitner om en statsminister som ikke har kontroll på mannskapet sitt, sier Limi.

Vestre: Ble ikke informert

Han reagerer kraftig på at en venn av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fikk midlertidige lederstillinger i hans departement mens han var statsråd.

Vestre legger selv til grunn at han har vært inhabil eller nær grensen til inhabil i disse beslutningene. Han har forklart at han ikke ble informert om utnevnelsene slik at han kunne vurdere sin egen habilitet.

– Dette er nok et bevis på at det er manglende forståelse og respekt for spilleregler, som igjen bidrar til å svekke tilliten til vårt politiske styringssystem. Nå er begge nestlederne i Arbeiderpartiet involvert i habilitetssaker, noe som viser dårlig dømmekraft og manglende respekt for habilitetsregelverket, sier Limi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Støre: – Store saken er knyttet til Erna Solberg

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser at det er en ukultur i regjeringspartiene knyttet til habilitet.

Han kommenterte fredag regjeringens femte habilitetssak på mindre enn et halvt år. Denne gangen er det næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som har hatt en venn ansatt som leder i departementet.

– Vi har strammet opp regelverket på en lang rekke områder i lys av den lærdommen vi har. Også ser vi at dette ikke er spesielt knyttet til min regjering, men den store saken her er knyttet til Erna Solberg, som var statsminister i åtte år hvor Hans Andreas Limis parti satt i regjering, sier Støre.

Han mener det nå er viktig å få styrket opplæringen og rutinene slik at folk skal være trygge på at folk som har politisk ansvar, tar avgjørelser med sikte på befolkningens beste.

Når det gjelder Vestres habilitetssak, sier Støre følgende:

– Det er ikke noe jeg ønsker meg. Men når sånt skjer i et departement, så må vi få det fram og få opplyst hva det handler om.