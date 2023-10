Statsrådene som nylig måtte gå av, har fått nye verv i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Anniken Huitfeldt blir leder for Aps næringsfraksjon.

– Vi får med dette et sterkt og bredt sammensatt lag med både erfaring og fornyelse. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med disse framover, sier parlamentarisk leder Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Marte Mjøs Persen blir leder for transportfraksjonen. Bjørnar Skjæran blir medlem av arbeidsutvalget og blir dermed også medlem og gruppestyret.

Ellers melder partiet at Hadia Tajik blir ny leder for justisfraksjonen, og at Anette Trettebergstuen går inn i arbeid og sosial-fraksjonen.

Parlamentarisk leder Aasrud går selv inn i partiets finansfraksjon.