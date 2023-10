I den TV-sendte talen natt til fredag norsk tid sa USAs president at det er avgjørende for USAs sikkerhet at både Ukraina og Israel vinner sine kriger. Han frykter at konflikt og kaos sprer seg både i Midtøsten og resten av verden dersom Putin og Hamas ikke stoppes.

– De representerer ulike typer trusler, men de har en ting til felles: De vil begge komplett tilintetgjøre et demokratisk naboland, sa Biden.

Som varslet vil Biden nå be Kongressen om et hastevedtak om en hjelpepakke med våpen og annen bistand. Den ventes å være på rundt 105 milliarder dollar for 2024.

Biden framholdt i sin tale at det er amerikansk lederskap som «holder verden sammen», og han håper USA vil fortsette å være «en fyrlykt for verden» og en trussel mot alle fiender av demokratiet.

– Smart investering

Nyhetsbyråene AP og Reuters siterer kilder på at pakken inkluderer 60 milliarder dollar til Ukraina og 14 milliarder dollar til Israel. USAs sikkerhet avhenger av å støtte viktige allierte land, mener Biden.

– Dette er en smart investering som kommer til å betale seg for USAs sikkerhet i generasjoner, sier han.

Reuters erfarer at halvparten av summen til Ukraina skal gå til å modernisere og etterfylle lagrene med våpen fra USA.

Taktikk for flertall

Pakken rommer også 10 milliarder dollar til humanitært arbeid og 14 milliarder dollar til USAs grense med Mexico, for blant annet å bekjempe smugling av fentanyl. I tillegg kommer 7 milliarder dollar til Indo-Stillehavsregionen, som inkluderer Taiwan, erfarer nyhetsbyråene.

Talen torsdag varte i rundt et kvarter. Dette er bare andre gang Joe Biden i sin presidentperiode holder en tale til nasjonen fra kontoret sitt i Det hvite hus. Når det kunngjøres, rydder alle de ledende TV-kanalene plass i beste sendetid.

Presidenten håper at å bake alle disse formålene inn i ett lovforslag vil skape det nødvendige flertallet i Kongressen.

– Vi kan ikke la partipolitikk komme i veien for vårt ansvar som en stormakt, sa Biden i talen til det amerikanske folket.

Hjelp til sivile

Om de nye midlene til Israel sier Biden at det vil sørge for at deres rakettvern Iron dome kan drifts videre, samt skjerpe landets militære kapasitet.

Samtidig understreket han at sivilbefolkningen på Gazastripen er i akutt behov for mat, vann og medisiner.

– Vi kan ikke ignorere menneskeverdet til uskyldige palestinere som bare vil leve i fred og ha muligheter i livet, sa Biden.

Samtidig står israelske soldater på grensa til Gaza og venter på grønt lys for en bakkeinvasjon. Gjennomføres den, frykter verden enda større lidelser for sivilbefolkningen.

Kaos i Kongressen

Biden kjemper i kraftig motvind når han prøver å sikre seg pengene. Den amerikanske kongressen er fortsatt i kaos fordi det republikanske flertallet ikke har vært i stand til å velge en ny speaker.

I tillegg er konservative republikanere imot å sende flere våpen til Ukraina ettersom kampen mot den russiske invasjonen strekker ut i tid. Bidens tidligere forespørsel om finansiering, som inkluderte 24 milliarder dollar til å avhjelpe med neste månedene med kamper, ble i høst nedstemt til tross for en personlig bønn fra Zelenskyj.

Det hvite hus har advart om at tiden er i ferd med å renne ut for å forhindre at Ukraina, som kjemper for å vinne terreng i en utmattende motoffensiv, kommer på defensiven på grunn av minkende våpentilførsel.

Motvilje mot Israel-våpen

Det vil også være motstand på den andre siden av det politiske spekteret når det gjelder militær bistand til Israel. Kritikere har anklaget Israel for vilkårlig å drepe sivile og begå krigsforbrytelser ved å kutte av viktige forsyninger som mat, vann og drivstoff til Gaza.

Den tverrpolitiske støtten til Israel har allerede smuldret opp de siste årene. Dette fordi progressive demokrater har blitt mer åpenhjertige i sin motstand mot landets flere tiår lange okkupasjon av palestinsk territorium.

Tjenestemann sa opp

Det buldrer av uenighet også i Bidens administrasjon. Josh Paul, en tjenestemann i utenriksdepartementet som hadde tilsyn med landets våpenleveranser til andre stater, trakk seg denne uka på grunn av USAs politikk for våpenoverføringer til Israel.

– Jeg kan ikke arbeide til støtte for politiske avgjørelser som jeg mener er kortsiktige, destruktive, urettferdige og i strid med verdiene som vi offentlig støtter, skrev han i en uttalelse lagt ut på LinkedIn-kontoen hans.

Paul antas å være den første tjenestemannen som har trukket seg i protest mot administrasjonens beslutning om å trappe opp militærhjelpen til Israel etter angrepet 7. oktober.