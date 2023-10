Powell erkjenner straffskyld for seks mindre alvorlige tiltalepunkter og må betale en bot på 6000 dollar, snaut 66.000 kroner. Hun blir også ilagt en prøvetid på seks år.

Som en del av avtalen med påtalemyndigheten må Powell i tillegg skrive et brev der hun ber Georgia og innbyggerne i delstaten om unnskyldning. Hun har også lovet at hun skal forklare seg sannferdig om sine medtiltalte når hun vitner i saken mot dem.

John Fishwick, en tidligere føderal statsadvokat, sier Powells avtale er «en betydelig seier» for aktor Fani Willis.

– Dette er noen som var ved arnestedet for det anklagene gjelder, en advokat som erklærer seg skyldig, sier Fishwick.

Powell var advokat for Trumps valgkampapparat. Sammen med tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani ledet hun et mislykket forsøk på å få retten til å underkjenne valgresultatet i flere vippestater i ukene etter presidentvalget i 2020.

Hun er en av de 19 som står tiltalt i saken. Blant dem er også Trump selv.