Russland kritiserer «farlig» amerikansk Nord-Korea-politikk

– I likhet med våre nordkoreanske venner er vi svært bekymret over opptrappingen av den militære aktiviteten til USA, Japan og Sør-Korea. Vi motsetter oss denne ukonstruktive og farlige linjen, sier utenriksminister Sergej Lavrov.

For tiden er han på et to dagers besøk i Nord-Korea, hvor han lovpriser samarbeidet med Kim Jong-uns regime. Han hevdet også at USA har flyttet «strategisk infrastruktur, inkludert kjernefysiske elementer» i regionen, uten å spesifisere dette nærmere.

Russland har trappet opp samarbeidet med politisk isolerte Nord-Korea. For en måned siden var Nord-Koreas leder Kim Jong-un på besøk i det østlige Russland.