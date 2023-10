Barth Eide om Bidens uttalelser: – Det er lurt å høre hva som blir sagt fra FNs side

– Vi vet fortsatt ikke helt. Jeg tror det er lurt å huske på at sannheten ofte er det første offer i krig, og at første nyhet ofte er feil, sier Barth Eide til NTB onsdag.

USAs president Joe Biden sa onsdag at bevisene han har sett tyder på at «det andre laget» har skylden for angrepet på Al-Ahli-sykehuset i Gaza, der flere hundre mennesker ble drept. Med dette mener han at det er noen andre enn Israel.

– Han sitter selvfølgelig på amerikansk etterretningsinformasjon, og jeg går ut ifra at han mener det når han sier det. Vi mener det er lurt å høre hva som blir sagt fra FNs side, sier utenriksministeren.