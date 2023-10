Tsjads forsvarsminister går av etter sexskandale

Statsminister Saleh Kebzako har godkjent avgangen fra forsvarsminister Daoud Yaya Brahim og regjeringens administrative leder Haliki Choua Mahamat. Det opplyste en talsmann for regjeringen i det afrikanske landet onsdag, uten å oppgi ytterligere detaljer.

To separate sexvideoer viser angivelig de to mennene i seksuell omgang med andre personer. Opptakene er blitt spredt i sosiale medier. Videomaterialet er ikke verifisert fra uavhengig hold, og Reuters har ikke klart å få kommentarer fra de to mennene.

Sexskandaler er sjelden vare i Tsjad, et land der flertallet er muslimer og hvor befolkningen deler konservative sosiale verdier.