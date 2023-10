Støre vil ikke ha statlig korrupsjonsetat

– Jeg er ikke sikker på at det er i norsk tradisjon, sa Støre i Stortingets spørretime onsdag.

Der ble han utfordret av MDG-representant Lan Marie Berg på hva han vil gjøre for å gjenoppbygge tilliten til politikere etter en sommer og høst preget av habilitetsrot og aksjeskandaler. Selv har MDG foreslått å opprette en egen anti-korrupsjonsetat etter fransk modell.

– Jeg er enig med representanten i at dette med tillit til demokratiet er avgjørende, og at sakene med habilitet særlig knyttet til aksjer har rokket ved dette. Det krever at vi nå rydder opp og viser oss tilliten verdig, sa Støre fra Stortingets talerstol.

Han viser til at regjeringen alt har skjerpet retningslinjene i håndbok for politisk ledelse, samt går gjennom rutinene i de ulike departementene. Norge har dessuten Økokrim og rettsapparatet å lene seg på, understreker han.

– Dette er ikke et forslag jeg uten videre vil gå videre med, avsluttet Støre.

Berg i MDG mener Støre er naiv.

– Jeg synes det er litt blåøyd av Støre å ikke ville se på en antikorrupsjons- eller åpenhetsetat for Norge. Korrupsjon og utnyttelse av posisjoner kan skje i Norge også. I Frankrike har man et organ som samler inn info om økonomiske bindinger til folkevalgte. Det gir åpenhet og skaper tillit, sier hun.