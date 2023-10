Tilfeldighetene ville ha det til at Støre gjestet Stortinget denne onsdagen for å delta i spørretimen, bare to dager etter at han ga Huitfeldt sparken.

Saken har skapt mye bråk, og statsministeren har ikke lagt skjul på at Huitfeldt gikk av mot sin vilje.



Inne i stortingssalen var stemningen tilsynelatende god mellom de tidligere regjeringskollegaene. De smilte og ga hverandre en god klem.

Det er ennå ikke kjent hvilke oppgaver Huitfeldt skal ha i Stortinget, men Arbeiderpartiet jobber med å lande en ny kabal for stortingskomiteene.

Huitfeldt forlot salen etter en halvtime, men ønsket da ikke å gi noen kommentarer til pressen rundt avgangen. Heller ikke under nøkkeloverrekkelsen til ny utenriksminister, Espen Barth Eide (Ap), på mandag ville Huitfeldt si noe om dette.

Også Marte Mjøs Persen (Ap), Bjørnar Skjæran (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er nå tilbake på Stortinget etter å ha forlatt regjeringen mandag.