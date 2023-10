Utdanningsforbundet klager staten inn til FN-organ for bruken av tvungen lønnsnemnd

– Dersom staten fortsetter å gripe inn i lærerstreiker med tvungen lønnsnemnd, er det en fare for at KS kan unnlate å gå i reelle forhandlinger med Utdanningsforbundet, fordi de vet at streiken uansett vil bli stanset etter en viss periode, sier Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal i en pressemelding.

Det er den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som onsdag mottar en klage fra Utdanningsforbundet.

Handal peker på at ILO flere ganger har kritisert den norske bruken av tvungen lønnsnemnd.

Gikk utover psykisk helse

Klagen går ut på bruken av tvungen lønnsnemnd da lærerstreiken ble avsluttet etter 15 uker i september 2022. Den gangen pekte man blant annet på konsekvensene streiken fikk for elevenes psykiske helse.

– Jeg er spesielt bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge og deres psykiske helse, sa daværende arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Hun pekte på at streikens negative konsekvenser ble forsterket ettersom den skjedde etter en pandemi som også rammet skoleelever særlig hardt.

Ikke lærernes ansvar

Utdanningsforbundet skriver i klagen at streiken ble stanset på grunn av «diffuse bekymringer» og «knyttet til en rekke problemer som ikke er lærernes ansvar.»

I tillegg hevder de at kommunene sparte store lønnsutgifter, men bare i begrenset grad brukte disse midlene til å dempe de negative effektene av streiken.

– Lærerstreiken i fjor høst ble stanset på et altfor svakt grunnlag og truer lærernes streikerett. Derfor klager vi staten inn til den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, sier Handal.