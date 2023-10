– Det vil gå buss fra Millennium Hotel Ramallah torsdag 19. oktober om morgenen til Jordan. Derfra går det fly til Oslo, skriver UD i en pressemelding.

Departementet opplyser at reisekostnadene må dekkes av den enkelte, og at den enkelte må vurdere sin egen sikkerhet med hensyn til å komme seg til oppmøtestedet.

UD ber om bekreftelse på hvem som ønsker plass senest innen onsdag morgen klokken 6.

– Dersom det er noen som ikke har mottatt melding, men som ønsker å benytte seg av tilbudet, ber vi også om at interesserte tar kontakt med Publikumstjenesten.Krisestab@mfa.no, skriver de i pressemeldingen.

Årsaken til at regjeringen nå tilbyr denne muligheten, er at sikkerhetssituasjonen på Vestbredden har gjort det vanskelig for norske borgere å reise ut.