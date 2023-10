UD sender utrykningsteam til Egypt tirsdag

Teamet skal blant annet inneholde en lege, skriver Dagbladet.

– Vi har fått bekymringsfulle meldinger om luftangrep på grenseovergangen Rafah i går kveld. Derfor er det fortsatt høyst usikkert når grensen fra Gaza til Egypt åpnes, opplyser kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i Utenriksdepartementet til avisa.

UD følger situasjonen tett og har kontakt med relevante aktører.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sa mandag at det var over 200 nordmenn som befant seg i Gaza, men at de sliter med å få dem ut.

– Vi vet hvor mange av dem det er, men vi får dem ikke ut så lenge grensen er stengt, sa han i NRK-programmet Dagsnytt 18 mandag kveld.