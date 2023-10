Frp vil ikke fordømme Israels blokade

Kort tid etter Hamas-angrepet forrige lørdag kuttet Israel all tilførsel av strøm, drivstoff, mat, medisiner og vann til de over to millionene sivile som er innesperret på Gazastripen.

Den norske regjeringen er blant landene som har fordømt blokaden. Frp-lederen reagerer på at regjeringen fordømmer Israel, skriver Klassekampen.

– Israel har rett til å forsvare seg. Det er viktig at Norge gir beskjed om at nødhjelp må kunne sendes inn på Gaza. Men derfra til å fordømme et land som nylig har blitt utsatt for et av de verste terrorangrepene i moderne tid, mener vi er å gå for langt. Det er Hamas som skal fordømmes, skriver Listhaug i en epost til avisen.