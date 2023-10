USA og Israel skal utarbeide en plan for nødhjelp til sivile på Gaza

I den første uttalelsen om saken gjengitt av Reuters het det at de to landene var enige om en plan. Kort tid etter ble ordlyden endret til at USA og Israel er «enige om å utarbeide en plan» for nødhjelp.

I en uttalelse natt til tirsdag norsk tid sier Blinken også at dersom Hamas blokkerer en slik nødhjelpssending «vil vi jobbe for å hindre at det skjer igjen». Det er uklart hvilken rute nødsendingene er planlagt sendt via.

Natt til tirsdag melder øyenvitner at lastebiler med nødhjelp har forlatt den egyptiske byen el-Arish og er på vei mot grenseovergangen ved Rafah. Det er uklart om, og i tilfelle når, grenseovergangen blir åpnet.