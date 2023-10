Mange har spekulert i hvorvidt Anniken Huitfeldt ble «ofret» i Arbeiderpartiet for å kunne legge press på Solbergs posisjon som Høyre-leder. Både Solberg og Huitfeldt har habilitetssaker knyttet til ektefellenes aksjehandel.

Støre nevnte blant annet Solberg-saken da han snakket om hvorfor Huitfeldt måtte gå av som utenriksminister.

– Erna Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det ikke blir ro rundt Annikens sak, og selv om Solbergs sak er langt mer omfattende, har de også prinsipielle likhetstrekk, sa Støre.

Han avviste imidlertid at han erstatter Huitfeldt for å ramme Solberg.

– Det vil jeg kategorisk avvise. Jeg kjenner Erna Solberg godt nok til å vite at hun ikke lar seg påvirke av endringer i Arbeiderpartiets regjeringslag, sa han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Alvorlig sak

Solberg selv sier mandag at hun ikke har noe nytt å si om saken.

– Jeg har fått spørsmål fra journalister om hva jeg synes om det Støre sa om meg og min sak på pressekonferansen i dag. Jeg har ikke noe nytt å si om det. Det er en alvorlig sak fordi det innebærer at jeg har vært inhabil i saker jeg har vært med på å behandle som statsminister, sier Solberg i en uttalelse gjennom Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen.

– Det er mitt ansvar at jeg ikke spurte, gravde og sjekket bedre opp i Sindres aksjehandel. Det er bra at dette nå har kommet for dagen.

Vil gjenvinne tilliten

Hun sier hun har forståelse for diskusjonene om hun fremdeles bør være Høyre-leder og partiets statsministerkandidat i 2025.

– Jeg vil uansett ta min del av ansvaret for å rydde opp i det som har skjedd, og bidra til å gjenvinne tilliten folk mister til politikken som følge av sånne saker.