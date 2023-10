Fosen-aksjonister til kongen og kronprinsen i audiens

De samiske Fosen-aksjonistene som møtte til audiens hos kong Harald, var Elle Nystad, Elle Rávdná Näkkäläjärvi, Ella Marie Hætta Isaksen, Patre Laiti, Nella-Stina Wilks Fjällgren, Ingke Marie Jåma og Mihkkal Hætta, ifølge en pressemelding fra Natur og Ungdom. Kronprins Haakon skulle også være til stede.

Håper han lytter

Fosen-aksjonistene har påpekt at kong Harald i 1997 på vegne av landet beklaget den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk. Vel vitende om at kongen ikke har reell politisk makt, vil de imidlertid ikke kreve at han løser Fosen-saken.

– Vi har ingen andre steder å gå. Vi håper Hans Majestet vil lytte til oss og minne den ansvarlige staten om sitt ansvar, sa leder Elle Nystad i NSR-Nuorat i forkant av audiensen.

– På en måte kan man si at det er samisk tradisjon å gå rett til kongen. Vi ser oss nødt til å vende tilbake til gamle tradisjoner og gå til kongen, sa Ella Marie Hætta Isaksen.

Avsluttet blokkeringer

Planen var for øvrig at den lille lavvoen foran Slottet skulle bli stående fram til møtet med kongen.

Fosen-aksjonistene har avsluttet blokkeringer av departementer og uttalte i forrige uke at de var ferdige med sivil ulydighet for denne gangen.

Den 11. oktober rigget de seg til i protest mot at regjeringen har brukt 730 dager uten å komme til en løsning i saken om vindindustrianleggene på Fosen. De ba også om audiens hos Kongen, noe de fikk.