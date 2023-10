Anniken Huitfeldt ut av regjeringen

Huitfeldt har vært utenriksminister siden Støre-regjeringen tiltrådte i oktober 2021.

I sommer gikk Ap-veteranen selv ut med informasjon om at hennes ektemann Ola Flem hadde gjennomført en rekke aksjehandler mens hun var statsråd, og at dette hadde gjort henne inhabil i flere saker. Hun innrømmet at hun ikke hadde oppfylt sin plikt til å holde seg orientert om Flems aksjehandler.

Saken er en av flere habilitetssaker knyttet til nåværende og tidligere regjeringsmedlemmer som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité undersøker.

Huitfeldt satt i Arbeiderpartiets sentralstyre fra 2002 til mai i år. Hun valgte selv å ikke ta gjenvalg, noe som gjorde det enklere for partiet å ta inn Tonje Brenna i partiledelsen. Begge representerer Akershus.

53-åringen har sittet på Stortinget siden 2005 og var leder av ungdomspartiet AUF fra 1996 til 2000. Under Stoltenberg-regjeringen var hun Norges barne- og likestillingsminister, kulturminister og arbeids- og sosialminister.

Flere medier har den siste tiden spekulert i at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forbereder endringer i regjeringen om ikke lenge, og at Huitfeldt kunne bli byttet ut.