Dette er endringene:

Fakta om Støres nye regjering Arbeiderpartiet: * Statsminister Jonas Gahr Støre * Utenriksminister Espen Barth Eide * Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna * Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen * Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun * Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung * Fiskeri- og havminister Cecilie Terese Myrseth * Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol * Næringsminister Jan Christian Vestre * Olje- og energiminister Terje Aasland * Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård * Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery Senterpartiet: * Finansminister Trygve Slagsvold Vedum * Kommunal- og distriktsminister Erling Sande * Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim * Barne- og familieminister Kjersti Toppe * Forsvarsminister Bjørn Arild Gram * Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch * Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl * Landbruks- og matminister Geir Pollestad

Utenriksminister Anniken Huitfeldt går av – Espen Barth Eide blir ny utenriksminister

Anniken Huitfeldt (Ap) går av som utenriksminister. Espen Barth Eide (Ap) overtar jobben.

Huitfeldt har vært utenriksminister siden Støre-regjeringen tiltrådte for to år siden, men trer nå tilbake til Stortinget. Barth Eide kommer fra posten som klima- og miljøminister.

59-åringen vender tilbake til et departement han kjenner fra før. Han var nemlig utenriksminister fra 2012-2013, det siste året av Jens Stoltenbergs regjering. Han har også vært statssekretær i departementet i to omganger, i tillegg til at han har vært innom Forsvarsdepartementet både som statsråd og statssekretær.

Barth Eide har hatt flere internasjonale verv. Fra 2013 til 2017 var han direktør i World Economic Forum, og fra 2014 til 2017 var han FNs spesialutsending til Kypros.

På begynnelsen av 1990-tallet var Barth Eide en av frontfigurene for ja-siden i striden om medlemskap i EU og har blant annet vært generalsekretær i Europabevegelsen.

Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun blir kunnskapsminister

Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) trer inn i Støre-regjeringen.

Nessa Nordtun ble valgt til ordfører i oljebyen i 2019, men måtte gi fra seg vervet til Høyre etter årets kommunevalg.

Hun har likevel æren av å være en av få Ap-topper som klarte å øke partiets oppslutning i valget. Det førte fort til spekulasjoner om at Nessa Nordtun kunne ha en fremtid i rikspolitikken, noe hun selv ikke har villet avvise.

Siddisen har fått tildelt flere tunge oppgaver i partiet de siste årene. Hun ledet blant annet Arbeiderpartiets energiutvalg fram mot landsmøtet i vår, og har fått plass i programkomiteen som skal snekre sammen et nytt partiprogram før neste stortingsvalg.

Nessa Nordtun er utdannet jurist og har jobbet som advokatfullmektig og senere advokat. Hun var blant annet bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte i 22. juli-saken.

Marte Mjøs Persen går av som arbeids- og inkluderingsminister – Tonje Brenna (Ap)

Ap-nestleder Tonje Brenna går fra jobben som kunnskapsminister og får ansvar for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Hun tar over jobben til Marte Mjøs Persen, som nå går ut av regjeringen.

Brenna tar dermed et skritt opp og får ansvar for et enda tyngre saksområde, med arbeidsmarked, trygd, pensjon og inkludering som felt.

35-åringen anses som en stigende stjerne i Arbeiderpartiet. I mai ble hun valgt til nestleder på landsmøtet og fikk dermed også en plass i sentralstyret. Nå har hun fått den viktige jobben med å lede programkomiteen, som skal snekre sammen politikken partiet skal gå til valg på om to år.

Men det har ikke bare vært et godt år for Brenna. I juni innrømmet hun å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet. Dette er blant habilitetssakene som granskes av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) blir ny klima- og miljøminister etter Barth Eide

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) blir ny klima- og miljøminister etter at partikollega Espen Barth Eide bytter post til utenriksminister.

Bjelland Eriksen har siden oktober 2021 vært statssekretær for Jonas Gahr Støre (Ap) på Statsministerens kontor og siden august i fjor for olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han har bakgrunn fra AUF, er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og kommer fra Stavanger. Han er 31 år.

Bjelland Eriksen er den tredje overlevende etter terrorangrepet på Utøya i 2011 som trer inn i Støres regjering, sammen med Tonje Brenna og Jan Christian Vestre.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran går av – Cecilie Myrseth (Ap)

Tidligere Ap-nestleder Bjørnar Skjæran går av som fiskeri- og havminister. Stortingsrepresentant og partikollega Cecilie Myrseth overtar jobben.

Skjæran har vært fiskeri- og havminister siden Støre-regjeringen tiltrådte i oktober 2021. Ifølge VG skal han ha ønsket å fortsette i jobben for å fullføre flere store prosjekter, deriblant kvotemeldingen.

Myrseth er i dag stortingsrepresentant fra Troms og første nestleder i helse- og omsorgskomiteen. Hun har tidligere sittet i næringskomiteen og vært Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson. Myrseth er innvalgt i Arbeiderpartiets mektige sentralstyre.

Skjæran ble valgt som nestleder i Arbeiderpartiet sammen med Hadia Tajik i 2019, men gikk av på landsmøtet i vår. Han har sittet i partiets landsstyre siden 2013. Fra 2011 til 2015 var han ordfører i Lurøy kommune.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik går av – Erling Sande (Sp)

Sigbjørn Gjelsvik går av som kommunal- og distriktsminister. Erling Sande (Sp) fra Sogn og Fjordane overtar jobben.

Gjelsvik har vært kommunal- og distriktsminister siden april 2022. Han overtok da for Bjørn Arild Gram (Sp), som ble forsvarsminister. Nå går Gjelsvik tilbake til å være stortingsrepresentant for Akershus.

44 år gamle Sande er i dag stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane og leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han satt på Stortinget som fast vara for Liv Signe Navarsete i 2005–2013 og har vært fast innvalgt siden 2021. Han begynte sin politiske karriere som kommunestyrerepresentant i Bremanger i 1999–2003.

Karianne Tung (Ap) fra Trøndelag blir statsråd for IT- og forvaltningspolitikk

Regjeringen blir utvidet med en ny statsrådspost for IT- og forvaltningspolitikk. Jobben går til Karianne Tung (Ap) fra Trøndelag.

Tung har vært daglig leder for interesseorganisasjonen Trondheim Tech Port i tre år.

Hun satt i fire år på Stortinget for Sør-Trøndelag fram til 2017 og var sett på som en mulig arvtaker til mangeårig Trondheim-ordfører Rita Ottervik, men «valgte å avskrive seg selv», ifølge Adresseavisen.

Tung overtar styret av Statsforvaltningsavdelingen, Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk og Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Ved å tilføye en ny statsrådspost får regjeringen i alt 20 ministre: Tolv fra Arbeiderpartiet og åtte fra Senterpartiet.