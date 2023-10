Abbas: Hamas representerer ikke det palestinske folket

Sitatet ble meldt av det palestinske nyhetsbyrået Wafa etter en samtale Abbas hadde med Venezuelas president Nicolás Maduro.

Flere timer senere endret Wafa sitatet slik at Hamas ikke var nevnt konkret. I stedet ble Abbas sitert på at det er Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) som alene er den legitime representanten for det palestinske folk, og «ikke politikken til noen annen organisasjon.»

Det ble ikke lagt ut noen begrunnelse for at sitatet ble endret.

Blant gruppene i PLO, hvor Abbas er leder, er al-Fatah, as-Sa'iqa og Folkefronten for frigjøring av Palestina. Islamistiske Hamas har hatt kontrollen på Gaza etter de palestinske territoriene ble splittet i 2007, ifølge Store norske leksikon.

Til sammen er over 4000 mennesker drept siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober, de fleste av dem sivile.