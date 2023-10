– Regjeringen ønsker å få innspill fra alle de politiske partiene i arbeidet med å lage en ny langtidsplan for Forsvaret, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB i forkant av møtet.

Mandag klokka 15.15 har han invitert alle de parlamentariske lederne til et møte på Stortinget. Med i samtalene blir også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvaret styres gjennom fireårsplaner, og den neste planen skal legge trolig fram neste år.

– Dette blir den mest betydningsfulle langtidsplanen for Forsvaret på mange tiår, mener Støre.

– Ikke bare penger

Forsvarskommisjonen felte i vår en hard dom over tilstanden i det norske forsvaret og anbefalte at forsvarsbudsjettet straks økes med 30 milliarder kroner, og deretter 40 milliarder i året i ti år.

I statsbudsjettet for neste år har regjeringen foreslått 90,8 milliarder kroner til forsvaret. Justert for blant annet prisstigning økes det med 10,9 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett 2023.

Statsministeren har påpekt at det ikke bare er størrelsen på pengesekken som avgjør.

– Det er jo ikke slik at svaret på de forsvarsutfordringene vi har, er å bevilge mest mulig. De pengene vi bevilger, må kunne omsettes i forsvar. Det må være folk, utstyr, fartøy, teknikere, infrastruktur til stede, sa statsministeren i et intervju med NTB i sommer.

– Flere grep

Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, har flere tiltak som skal berede grunnen for den nye langtidsplanen, opplyste regjeringen da de la fram budsjettforslaget.

– Vi tar viktige grep i 2024-budsjettet for at utgangspunktet for en ny langtidsplan skal være så godt som mulig. Vi vet at nok folk, utdanningskapasitet og nok bygg og anlegg er en flaskehals i oppbyggingen av et større Forsvar. Derfor gjør vi viktige grep for å tilrettelegge for raskere og større vekst, sa forsvarsministeren da budsjettforslaget ble lagt fram.