En rekke medier har de siste dagene meldt at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) planlegger større utskiftninger i regjeringen, blant annet ved å fjerne Huitfeldt som utenriksminister.

Det opplever Ap-politiker Edvin Søvik som helt uforståelig. Søvik er fylkesråd for finans og administrasjon i Viken.

– Anniken Huitfeldt er en veldig dyktig utenriksminister for Norge. Men basert på oppslag i mediene, fremstår det nå som at statsminister Støre har bestemt seg for å fjerne henne. For meg fremstår det helt uforståelig, særlig på nåværende tidspunkt, sier han til VG.

– Hun er rasende

Søvik mener det ikke har kommet fram nyheter av vesentlig karakter siden habilitetssaken som involverer aksjekjøpene til hennes ektemann ble kjent.

– Derfor er det helt uforståelig for meg om hun nå skal fjernes, fortsetter han.

Kilder opplyser til Dagbladet at Huitfeldt langt på vei opplever seg presset ut av statsminister Jonas Gahr Støre og hans krets på Statsministerens kontor.

– Hun er rasende, ja, sier en kilde til avisen.

Støre: Huitfeldt gjør en veldig god jobb

Flere medier har meldt at utskiftingene i regjering kan komme på mandag, eventuelt tirsdag. Statsminister Støre ville ikke si noe om alle spekulasjonene fredag.

– Hun gjør jo en veldig god jobb i dag, så jeg kommenterer ikke slike ting. Regjeringen er på jobb, og alle har full dagsordenen, sa Støre til NRK.