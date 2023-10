Greta Thunberg ber folk om å vise sin støtte til Fosen-demonstrantene

– For meg er det en selvfølge å stå i solidaritet med de unge samene som kjemper for sine grunnleggende menneskerettigheter. Denne kampen har pågått i århundrer, og vi kan ikke akseptere at kolonialiseringen av Sápmi fortsatt skjer. Derfor bør alle som kan være i Oslo nå, vise sin støtte, sier Greta Thunberg i en pressemelding fra Natur og Ungdom.

Hun ankom Oslo torsdag formiddag og dro rett til Statkrafts lokaler på Lilleaker som Fosen-aksjonistene har blokkert siden tidlig på morgenen.

Den verdenskjente miljøaktivisten deltok også på Fosen-aksjonene i Oslo i februar i år.

Statseide Statkraft er hovedeier av Fosen Vind, som opererer 80 av de 151 vindturbinene på Fosenhalvøya.

– Statkraft og andre eiere kan ikke profilere seg som grønne når de eier illegale vindkraftverk. Vi kan ikke ha fornybar energi som bryter menneskerettigheter. Statkraft og andre eiere må gå foran og kreve en løsning på Fosen-saken, så grønn energi utvikles på rett måte i fremtiden uten å bryte urfolks rettigheter, sier Thunberg.