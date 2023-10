Over halvparten vil trolig stemme nei i urfolksavstemning i Australia

Australia skal stemme over hvorvidt de vil endre den 122 år gamle grunnloven for å anerkjenne aboriginer og opprette et organ, kalt Voice to Parliament, som kan rådføre regjeringen.

Over 4 millioner mennesker har allerede stemt etter at det ble åpnet for forhåndsstemming 2. oktober.

Men med mindre enn to dager igjen før folkeavstemningen 14. oktober, leder de som er imot forslaget, med 56 prosent mot 38 prosent, ifølge en endelig meningsmåling fra YouGov.

Videre sier rundt 6 prosent av de 1519 spurte at de er usikre på hva de skal stemme.

Australias urbefolkning, som omfatter rundt 3,8 prosent av landets 26 millioner innbyggere, har bebodd landet i omtrent 60.000 år, men er ikke nevnt i grunnloven.

Avstemningen er den første nasjonale folkeavstemningen i Australia siden 1999. Mange australiere mener imidlertid at avstemningen er feil fokus i en tid der stigende priser og boligmangel preger den politiske diskursen.