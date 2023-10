Youtube-fenomen vil bli president i USA

Uygur varslet sitt kandidatur i en direktesending på Youtube. Han vil forsøke å bli Demokratenes presidentkandidat og utfordrer med det president Joe Biden.

The Young Turks er beskrevet som et nyhetskommentatorprogram på venstresida. Det vises på Youtube og enkelte TV-kanaler.

Programmet har 5,59 millioner abonnenter på Youtube og kaller seg selv det nyhetsprogrammet som har gått lengst på plattformen.

Uygur er en tyrkiskamerikaner som tidligere var kommentator i MSNBC. Han har tidligere stilt til valg til delstatskongressen i California to ganger, men fikk bare 6 og 7 prosent oppslutning.

Uygur er født i Istanbul og kom til USA da han var barn. Dermed kan han i utgangspunktet ikke bli president, da et krav er at man er født amerikansk statsborger. Han sier at han tror en klausul i grunnloven vil gi ham et unntak, men at han kan måtte ta saken helt til høyesterett, skriver Axios.

Navnet bak TV-kanalen The Young Turks stammer fra opprøret mot Det Ottomanske riket tidlig i forrige århundre.