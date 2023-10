– Jeg er svært takknemlig for mulighetene jeg har fått i Høyre, og for tilliten velgerne har vist meg gjennom 26 år som folkevalgt, sier Helleland i en pressemelding.

I regjeringen Solberg hadde hun tre ulike statsrådsposter i tre ulike departement. Hun har også vært visepresident i Verdens Antidopingbyrå.

– Egentlig er det bare forløsende å si det, selv om det også er vemodig. Ringen er på en måte sluttet, sier Helleland til Adresseavisen.

Hun ble først valgt inn i Trondheims bystyre da Høyre vant valget i 1999, som også var sist partiet tok makten i bartebyen. Helleland forteller at hun sa til seg selv i sommer at hun ville gi seg dersom Høyre vant valget.

– I dag vet vi fasiten, påpeker hun.

Nå er imidlertid tiden inne for noe nytt, mener Helleland. Hun garanterer at hun er ferdig som stortingspolitiker, men vil ikke lukke døren helt for politisk comeback.