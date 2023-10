Støre og regjeringen har vært kritisert og under et stort press fra mange av partiene i Stortinget for å ha vegret seg for å karakterisere Hamas som en terrororganisasjon etter lørdagens blodige angrep mot Israel.

Under redegjørelsen fra stortingets talerstol beskrev Støre handlingene Hamas sto bak da de angrep Israel, som terrorhandlinger og krigsforbrytelser. Han gikk derimot ikke så langt som å karakterisere Hamas som en terrororganisasjon. Under oppsummeringen etter debatten gikk han likevel et steg lenger.

– En organisasjon som har planlagt, gjennomført og tatt ansvar for terrorhandlinger, må kunne karakteriseres som en terrororganisasjon. Punktum. Ferdig snakket, sa Støre.

– Klokt for Norge

– Så forholder Norge seg diplomatisk til FNs lister. Det er klokt å gjøre. Det gir Norge som aktør muligheten til å snakke, ha kontakter i svært vanskelige situasjoner. Jeg tror det er et dårlig trekk fra nasjonen Norge å sette seg i en situasjon hvor det ikke mulig, forklarte Støre videre.

Det var Dagbladet som omtalte vendingen fra Støre først.

Før Støre kom med uttalelsen hadde han blitt tungt kritisert av blant andre Høyre, Frp og Kristelig Folkeparti for at regjeringen ikke ville definere Hamas som en terrororganisasjon.

– Det sender et viktig signal til Hamas og til omverdenen og beskriver klart hva salgs organisasjon Hamas opererer som, sa Høyre-leder Erna Solberg.

– Dette er den verste angrepet på jøder siden andre verdenskrig. Likevel vil ikke regjeringen kalle Hamas en terrororganisasjon slik EU, USA, Canada og Storbritannia har gjort. Jeg forstår ikke hvordan dette er mulig, sa partileder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet.

Sp: Ikke noe problem

Selv Arbeiderpartiets regjeringspartner, Senterpartiet, ga uttrykk for en skarpere holdning mot Hamas.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, uttrykte forståelse for at regjeringen velger å forholde seg til FNs listeføring over terrororganisasjoner.

– Men Senterpartiet som parti har ikke noe problem med å slå fast at Hams er en terrororganisasjon. Samtidig er det grunn til å understreke at Hamas ikke er det samme som det palestinske folket eller den palestinske selvstyremyndigheten, sa Arnstad.

Må ikke straffe det palestinske folk

Det var statsministeren som tirsdag ba om få holde en redegjørelse for Stortinget om situasjonen i Midtøsten etter at Israel ble angrepet av Hamas lørdag morgen.

Da han etter den ordinære spørretimen onsdag inntok talerstolen i Stortinget, innledet han med å si at regjeringen har den dypeste medfølelse med dem som har opplevd vold, drap og mishandling.

Han understreket at det er Hamas som har ansvaret for angrepet, ikke den palestinske sivilbefolkningen eller den palestinske selvstyremyndigheten.

– I denne stund kan ikke vi straffe det palestinske folket for Hamas’ ugjerninger. Det ville være å gjennomføre en kollektiv avstraffelse av et helt folk, sa Støre.

Statsministeren advarte mot å stanse humanitær bistand til palestinsk sivilbefolkning, men understreket at norsk bistand ikke under noen omstendigheter vil gå til Hamas-kontrollerte institusjoner.