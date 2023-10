SV vil ha nye svar også fra Huitfeldt

– Også Anniken Huitfeldt bør gi en vurdering av omfanget av habilitetsbrudd, sier SVs Audun Lysbakken til NRK.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møtes tirsdag ettermiddag for et såkalt saksforberedende møte om habilitets- og aksjeskandalene. Der skal partiene blant annet bli enige om hvem som skal kalles inn til høring på Stortinget 7. november.

– Det betyr at vi skal avgjøre hvilke overordnede problemstillinger som skal være tema for høringen, sier saksordfører Grunde Almeland (V) til NTB.

Spørsmålet om hvorvidt Solbergs ektemann Sindre Finnes bør inviteres til høring har også vært luftet.

– For Venstres del har vi sagt at det ikke er aktuelt å invitere ektefeller til høringen. Vi skal holde de som er politisk ansvarlige politisk ansvarlig, sier Almeland.

Videre må partiene bli enige om oppfølgingsspørsmål i saken, noe som skal skje på et ordinært komitémøte etterpå.

Disse kan blant annet gå til Solberg, som har redegjort for mannens aksjehandel og gitt noen eksempler på habilitetsbrudd som har skjedd på grunn av denne handelen. Huitfeldt har kun slått fast at hun «legger til grunn» at hun har vært inhabil i flere saker.