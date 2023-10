Disse skal lage Arbeiderpartiets nye politikk

Programkomiteen skal nå jobbe sammen og lage et forslag til partiprogram, som så skal vedtas på landsmøtet våren 2025.

I programmet fastsettes politikken til Arbeiderpartiet i perioden 2025–2029.

Det har vært kjent at nestleder Tonje Brenna skal lede komiteen, men resten av sammensetningen ble kjent etter et sentralstyremøte i Arbeiderpartiet mandag ettermiddag.

De andre er:

Astrid Willa Eide Hoem, AUF

Ahmed Lindov, SST, Agder

Rune Bakervik, Vestland

Emil Raaen, Trøndelag

Kari Nessa Nordtun, sentralstyret, Rogaland

Usman Mushtaq, Oslo

Siri Martinsen, Østfold

Thomas Breen, Innlandet

Lene Vågslid, stortingsgruppa, Telemark

Tom Einar Karlsen, Troms

Sigurd Rafaelsen, Finnmark

Hanne-Berit Brekken, Møre og Romsdal

Are Tomasgard, LO

Brenna: – Gleder meg

Arbeiderpartiet er for tiden i en slags selvransakelsesprosess etter å ha gjort sitt dårligste valg på 99 år. Det er satt i gang en storstilt evaluering for å finne ut hva som gikk galt i lokalvalget i høst.

Dette skjer parallelt med prosessen med å utvikle ny politikk til stortingsvalget i 2025.

– Jeg gleder meg til å utforme politikk for framtida, som skal gjøre folks liv bedre. Arbeiderpartiet skal både beskrive den hverdagen folk lever i, og den hverdagen vi ønsker at man skal få. I programprosessen fram mot 2025 skal vi komme tettere på hverdagen og livene til mennesker i hele landet, sier programkomiteens leder Tonje Brenna i en pressemelding.

Mistet velgere

Undersøkelser Arbeiderpartiet har gjort selv, viser at partiet har mistet oppslutning blant velgere med vanlige inntekter, bosatt langs kysten, i byene eller områdene rundt.

Seks av ti velgere har svart at deres personlige økonomi er blitt dårligere enn for ett år siden.

– I folks hverdag, her og nå i 2023, hadde vi ikke gode nok svar. Dette valget skjedde i skyggen av en økonomisk krise for mange, sa statsminister Jonas Gahr Støre i etterkant av valget.

Han har påpekt at mange er enige i Arbeiderpartiets grunnverdier.

– Vi vet fra undersøkelser at veldig mange deler våre verdier. Om rettferdig fordeling og like muligheter i hele landet. Men vi har ikke vært gode nok til å utvikle saker som treffer de verdiene og den hverdagen folk opplever nå, i en tid som er utsatt for mange, med dyrtid og økende rente, sa han til NTB i slutten av september.