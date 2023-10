I torsdagens «Debatten» ble Erna Solbergs politiske fremtid diskutert, spesielt i lys av saken rundt henne og ektemannen Sindre Finnes. En gruppe borgerlige stemmer samlet seg for å vurdere om Solberg bør trekke seg som leder for Høyre før stortingsvalget i 2025.

Programleder Fredrik Solvang kunngjorde tidlig i sendingen at ingen representanter fra Høyre ønsket å delta i debatten. Han uttrykte sin skuffelse ved å sende et aldri så lite stikk til partiet.

– Vinker til Høyre hjemme i stua

– I denne debatten om Høyres fremtid, skulle vi selvfølgelig hatt Høyre til stede. Men ingen derfra ønsket å delta. Altså, partiet som ifølge dem selv skal ri av denne stormen ved å svare ærlig og redelig, og spille med åpne kort. Vi skulle gjerne hatt dem her ved dette bordet, men det er tomt, som dere ser, sa Solvang.

– Vi vinker til Høyre hjemme i stua. På vegne av et åpent ordskifte, er det litt synd at de ikke gjør som de sier, fortsatte han.

Solvang har overfor Nettavisen bekreftet at Erna Solberg ikke ble invitert.

Stor Høyre-nedgang

Habilitetsskandalen rundt Erna Solberg oppsto da det ble kjent at ektemannen hennes hadde gjennomført over 3600 aksjekjøp mens hun var statsminister. Solberg innrømmet inhabilitet, men hevdet at hun ikke visste om omfanget av aksjehandlene mens de pågikk.

Kritikken mot henne og Høyre har økt i den senere tiden, og en fersk stortingsmåling utført på vegne av ABC Nyheter og Altinget viser at Høyre faller hele 4,4 prosentpoeng.

I målingen går Høyre ned fra 30 til 25,6 prosent, noe som plasserer partiet på sitt svakeste resultat siden ABC Nyheter og Altinget startet med stortingsmålingene i fjor høst.

– Jeg tror denne målingen og TV 2-målingen for et par dager siden kan være et vippepunkt i hele Erna-saken. Hun ser ut til å bli en belastning for Høyre, sier valgforsker og statsviter Svein Erik Tuastad ved universitetet i Stavanger til ABC Nyheter.