Solberg står ved at ektemannen tjente 1,8 millioner kroner på aksjer

Dette til tross for at hun vedgår at det er mangler i den oppgitte listen over Finnes' aksjetransaksjoner under hennes tid som statsminister, skriver Dagbladet Børsen.

Hun sier videre at hun og ektemannen ikke har snakket om hvorvidt disse inntektene bør gå til et veldedig formål, og at hun gleder seg til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for å oppklare misforståelser.

– Kontrollkomiteen har bedt meg om å gi en skriftlig redegjørelse, og det skal de selvsagt få. Jeg ser fram til godt samarbeid med komiteen, og også til å møte i høring der senere i høst for å bidra til å opplyse denne saken best mulig, sier Solberg.