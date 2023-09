Finnes' advokat Thomas Skjelbred sier han er i dialog med børsen og bankene om utlevering av alle data om aksjehandlene Finnes gjennomførte mens kona var statsminister.

Skjelbred fremholder at Finnes hele veien har sagt at han ønsker å bidra til åpenhet omkring sine aksjehandler – der hvor det er relevant og dersom Økokrim eller andre offentlige instanser ønsker det.

– Vi har god dialog med Euronext (VPS), Nordnet og Sbanken/DNB om utlevering av alle relevante data om Sindre Finnes’ sine aksjehandler, forteller advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma.

Finnes ønsker ifølge Skjelbred å være åpen om den informasjonen «som er relevant for vurderingen av Erna Solbergs habilitet».

Vil ta tid

– Men som vi forsøksvis har sagt hele veien, vil det ta tid – på tross av hva enkelte hevder i media, sier advokaten.

Euronext, Nordnet og Sbanken/DNB vil i første omgang levere uttrekk av sine data til Elden Advokatfirma for perioden oktober 2013-oktober 2021 som minimum vil vise:

- Hvilke verdipapirer Sindre Finnes har investert i (Selskaper/Produkter)

- Hvor mange verdipapirer Sindre Finnes har eid (Volum/Antall)

- Hva markedsverdien på disse verdipapirene har vært (Kurs)

I slutten av neste uke

– Så snart uttrekket foreligger, vil det bli gjort tilgjengelig for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Dette vil trolig ikke skje før mot slutten av neste uke, sier Skjelbred.

Advokaten legger til at de nå ikke kan si med sikkerhet hvilke data rapporten vil inneholde.

– Men Finnes vil ikke tilbakeholde informasjon som ansees relevant av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i vurderingen av Erna Solbergs habilitet.

Ikke info om enkelthandler

Skjelbred understreker at de ikke vil gi detaljert informasjon om enkelthandler. Det anser Finnes for å være personopplysninger som ikke er relevant for å kunne vurdere habiliteten til Erna Solberg.

– Derfor vil ikke Finnes dele slike opplysninger om dette, eller kommentere det i media, selv om dette blir tilgjengelig for ham.

Finnes gjennomførte over 3000 aksjehandler mens kona Erna Solberg (H) var statsminister. Finnes har innrømmet at han ikke var ærlig overfor ektefellen, og Solberg har innrømmet at hun har vært inhabil i noen saker som statsminister.