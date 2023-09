Forsvarsmakten i Sverige skal hjelpe politiet i kampen mot voldsbølgen i landet, kunngjorde landets statsminister fredag.

– Voldsbølgen vi ser, er enestående i Sverige og Europa. Ingen andre land har en situasjon som den vi ser i Sverige, sa statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse fredag.

Regjeringen har derfor bestemt at Forsvaret skal støtte politiet. Innen neste torsdag skal regjeringen fatte et vedtak om oppdraget.

– Politiet kan ikke gjøre alt arbeidet selv mot kriminaliteten, sa Kristersson.

Fredag hadde han møte med forsvarssjefen og rikspolitisjefen i landet, hvor de diskuterte hvordan forsvarsmakten kan hjelpe til. Det skal dreie seg om å stille personell og utstyr til disposisjon for politiet. Politiet skal også kunne benytte seg av Forsvarets analyseverktøy og kompetanse innen risikovurdering.

Det var fredag at opposisjonsleder Magdalena Andersson tok til orde for at politiet skulle få hjelp av forsvaret. Senere på dagen sa statsministeren at han tok utfordringen.

Lovverket i Sverige begrenser imidlertid hva forsvaret kan bistå med, og reglene må endres for at militæret skal kunne utføre en rekke oppgaver.

– Det burde ha endret seg for lenge siden, sa Kristersson.