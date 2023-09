Om Sverige spør, bør Norge stille opp med politistyrker, sier Frps justistopp Per-Willy Amundsen.

– Sverige opplever sin største nasjonale krise i moderne tid, med krigslignende tilstander og en stat som har mistet sitt voldsmonopol. Frp mener Norge selvsagt bør stille opp med politistyrker, dersom det kommer en svensk forespørsel, sier Amundsen til NTB.

Han legger til at av hensyn til nasjonal beredskap så må det ansettes 300 ferdig utdannede politifolk som i dag ikke har jobb i politiet.

– Ikke bare er det vårt plikt å hjelpe, i tillegg har Kripos bekreftet at Foxtrot-nettverket er operative i 11 av 12 politidistrikt i Norge. Derfor er det også i vår interesse å bistå svenskene med få kontroll over volden hvor sivile havner i kryssilden, og rulle opp kriminelle nettverk, sier Amundsen.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til NRK at man har intensivert etterretningssamarbeidet med svensk politi for å være i forkant dersom gjengkrigen skulle spre seg over grensen til Norge.

September har vært den dødeligste måneden i Sverige på fire år. Hittil er tolv mennesker drept, og bare onsdag kveld og natt til torsdag ble tre mennesker drept. Ifølge politiet hadde to av de tre ingen tilknytning til kriminelle gjenger.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson holdt torsdag kveld en tale til nasjonen om volden som herjer landet. – Det er en vanskelig tid for Sverige, sa han.

– Sverige har aldri sett noe lignende. Hederlige mennesker, foreldre som gjør alt rett, men som lever i skrekk for at barna skal lokkes av gjengens penger, klokker og biler. Vi skal jage gjengene, og vi skal beseire gjengene, sa han.