Fra 11. til 13. november 2020 solgte Finnes aksjene sine i selskapet til om lag fem prosents fortjeneste mens aksjekursen steg, skriver Klassekampen.

Finnes eide 100 aksjer i selskapet i perioden 2014 til 2017, men solgte seg helt ut i 2017, skriver Dagens Næringsliv.

Avtalen mellom Kongsberg Gruppen og Pratt & Whitney om opprusting av norske F-35-kampfly ble kunngjort sju dager etter at Finnes hadde kjøpt seg opp igjen – med til sammen 1540 aksjer.

I forkant av at artiklene i Klassekampen og DN ble publisert, hadde de bedt Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg om en kommentar til saken, men uten hell.

Til NTB fredag kveld skriver Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen i en epost:

– Vi har så langt avstått fra å kommentere denne saken fordi vi har ønsket å skaffe oversikt over fakta før vi uttaler oss. Så langt vi har klart å bringe på det rene er det DN omtalte som en «gigantavtale med regjeringen», i virkeligheten en kommersiell kontrakt inngått mellom to kommersielle parter: Kongsberg på den ene siden, og Pratt and Whitney på den andre.

Fossen opplyser at dette underbygges av den opprinnelige pressemeldingen fra Kongsberg Gruppen i forbindelse med kontraktsinngåelsen i november 2020.

– Vi har ikke kunnskap om at dette er en kontrakt som på noe tidspunkt har vært til behandling på regjeringsnivå eller i nærheten av Erna Solbergs bord. Dette mener vi at Dagens Næringsliv, og i sin tur også NTB, burde undersøkt nærmere før publisering.