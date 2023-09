Frp enige med Høyre – går mot borgerlig styre i Trondheim

Partiet er lovet en plass i formannskapet, men er ikke bundet til å støtte opp om Ranums politikk de neste fire årene, skriver Adresseavisen.

For to uker siden fikk Høyre med seg MDG, Senterpartiet, Venstre, Pensjonistpartiet og KrF på forhandlinger. Så lenge disse forhandlingene om en politisk plattform går gjennom, kan Ranum med Frps støtte innkassere et flertall i bystyret.

– Jeg setter pris på de gode samtalene jeg har hatt med Frp etter valget og er glad for at Frp vil være med å stemme for et skifte i byen, sier Ranum.

Partiet vil imidlertid ikke støtte at MDG får varaordføreren, og lover heller ikke stemme for et borgerlig budsjett. Likevel gjør Frps støtte at det nå er mer sannsynlig at det blir borgerlig styre i Trondheim for første gang siden 2003.