Republikanerne holder første høring mot Biden i riksrettsprosessen

Høringen skal dreie seg om anklager om at presidenten tjente penger på sønnen Hunters utenlandske forretningsvirksomhet mens han var visepresident.

Det var tidligere i september at det republikanske flertallet i Representantenes hus kunngjorde at det åpnes riksrettsprosess mot presidenten. Biden og Det hvite hus avviser påstandene mot ham.

Riksrett, eller «impeachment» på engelsk, er en prosess der de folkevalgte i Representantenes hus reiser riksrettstiltale mot landets president, visepresident eller andre embetsmenn, som oftest dommere.

Selve riksrettshøringen holdes i Senatet. For å fradømme noen stillingen sin, må minst to tredjedeler av senatorene stemme for domfellelse.