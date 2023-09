Korrupsjonssiktet amerikansk senator erklærer seg ikke skyldig

Rettsmøtet er det første etter at den føderale påtalemyndigheten i forrige uke siktet 69-åringen, hans kone og to forretningsmenn for korrupsjon. Alle fire nekter straffskyld.

69-åringen er siktet for korrupsjon i forbindelse med sitt forhold til tre forretningsmenn i delstaten New Jersey. Han skal også ha brukt sin innflytelse til fordel for egyptiske regjeringen.

Under en ransaking i 69-åringens hjem ble det funnet gullbarrer og bortgjemte kontanter til en verdi av 550.000 dollar, tilsvarende 5,9 millioner kroner. I tillegg ble det funnet en Mercedes-Benz-kabriolet som han skal ha fått av en av forretningsmennene.

Menendez har kalt anklagene grunnløse og nektet å trekke seg fra Senatet, til tross for at over halvparten av partikollegaene mener han må gå.

Korrupsjonssaken er den andre mot Menendez på åtte år.

I 2015 ble han tiltalt for korrupsjon, bedrageri og mened for å ha hjulpet forretningsvirksomheten til en nær venn i bytte mot gaver og penger. I 2018 ble tiltalen frafalt etter at juryen ikke klarte å enes om en dom.