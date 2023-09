Nytt vedtak kan føre til flere høybygg i Oslo

Det nye vedtaket åpner for at ti steder i Oslo nå vil bli regulert for 70 meter høye bygg, mens en øvre grense er hevet fra 117 til 125 meter rundt Oslo S, skriver Teknisk Ukeblad.

I området rundt jernbanetorget, som er Norges største knutepunkt for tog, har det lenge versert en rekke planer om nye høyhus, men ingen har hittil blitt realisert. I april fikk imidlertid stiftelsen Nye Oslo Spektrum godkjent et bygg på 108 meter ved siden av Oslo Plaza.

Til Teknisk Ukeblad opplyser Plan- og bygningsetaten (PBE) at de ikke anbefaler høyhus der Bane Nor ønsker å bygge. Avdelingsdirektør for byutvikling Hanne Sophie Solhaug sier det fremdeles vil være reguleringsplanene og de konkrete byggesakene som avgjør hva som godkjennes.

Strategien gir også føringer for flere kvaliteter enn beliggenhet og høyde.

– Vi har tydeliggjort hvilke kvalitetskrav som gjelder, slik at dette blir mer forutsigbart for både utbyggere, politikere og oss som sitter med saksbehandling, sier Solhaug til avisen.