Frps Magnus Birkelund hastet ut av møtet mellom de fire borgerlige partiene på Høyres hus tirsdag ettermiddag.

– Frp har nå behov for en intern samtale. Vi skal se på veien videre.

Det sa Birkelund til Avisa Oslo på vei ut av møtet.

Partiets førstekandidat ønsket ikke å bli igjen for å svare på spørsmål fra pressen etter at det ble klart at Høyre går inn for byrådsforhandlinger med Venstre, men utelater KrF og Frp.

Dagsavisen omtalte tidligere tirsdag et Oslo Frp-vedtak. Vedtaket fattet av fylkesstyret innebærer at Frp ikke skal støtte et borgerlig byråd Frp selv ikke er en del av. Overfor Avisa Oslo bekrefter Oslo Frps fylkesleder Andreas Meeg-Bentzen at fylkeslagets vedtak er bindende – også for bystyregruppa.

– Om Høyre og Venstre skal ha et borgerlig flertallsbyråd, må de leke med oss. Vi skal være en del av byrådet om vi skal støtte det. Vedtaket er i tråd med en doktrine Frp har hatt siden 90-tallet, sier Meeg-Bentzen til avisen.