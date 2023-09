Lokalpolitiker i Finnmark siktet for overgrep mot mindreårige for flere år siden

De to fornærmede kvinnene har gått til en felles anmeldelse av mannen, bekrefter politiadvokat Line Skjengen overfor NRK.

Politiet bekrefter siktelsen etter at iFinnmark skrev om anmeldelsen lørdag.

– I denne saken har vi gjort en konkret vurdering. På bakgrunn av siktedes sentrale samfunnsrolle har vi vurdert at samfunnsinteressen er så stor at vi likevel kommenterer det, sier Skjengen.

Politiadvokaten sier at den ene fornærmede var usikker på om hun ønsket å anmelde eller gi en forklaring i saken.

– Når vi etter hvert fikk en forklaring, gikk vi over til en etterforskning og opprettet en straffesak, sier Skjengen.

Mannen har skrevet et leserinnlegg hvor han benekter anklagene. Han har ikke ønsket at politiet skulle oppnevne en forsvarer for ham i saken, skriver NRK.