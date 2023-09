«Folk er redde for å miste mulighet for fremtidig verv og posisjoner og velger ofte å ikke si mot ledelsen (både fylke og nasjonalt», heter det i brevet VG har fått tilgang til.

Brevet ble sendt til partiets landsstyre, ifølge VG.

Sametingsgruppa mener også at partiet ikke lenger lytter til vanlige folk, at grasrota i partiet ikke tas med på råd før viktige beslutninger og at velgerne synes partiet sentralt er maktarrogante.

Partiet hadde mandag landsstyremøte. Sametingsgruppa var imidlertid ikke til stede under møtet på grunn av komité- og plenumsmøter denne uken. Leder av gruppa, Ronny Wilhelmsen, bekrefter til VG at de har sendt brevet, men ønsker ikke å kommentere utover det.

– I dag har vi hatt en åpen og ærlig evaluering av valgkampen, der det er takhøyde for alle tilbakemeldinger. Sametingsgruppen har også bidratt med sine evalueringer om politiske og organisatoriske utfordringer, og de tar vi med oss, skriver partisekretær Kjersti Stenseng på vegne av partiledelsen i en tekstmelding til VG.