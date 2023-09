Kosovo ber Serbia utlevere seks menn etter angrepene i helgen

Kosovos innenriksminister Xhelal Sveclahevder at seks menn mistenkt for angrepene i Nord-Kosovo, har krysset grensen til Serbia. Han krever at de blir utlevert.

– Informasjon vi har fått så langt, viser at seks terrorister blir behandlet på et sykehus i Novi Pazar. Vi ber Serbia om å umiddelbart overlevere dem til kosoviske myndigheter slik at de kan stå til ansvar for det de har gjort, sa Xhelal Svecla til journalister mandag.

Kampene startet natt til søndag mellom væpnede serbere og politi nord i Kosovo. Minst fire personer ble drept, deriblant en kosovisk politibetjent. Kampene fant sted ved et kloster i nærheten av Bajske, ikke langt fra grensen til Serbia.

Selv om Kosovo erklærte seg uavhengig av Serbia i 2008, er det aldri akseptert av de serbiske myndighetene. Kosovos statsminister Albin Kurti mener serbiskstøttede kriminelle sto bak angrepet.

Serbias president Aleksandar Vucic avviser påstandene. Han sa søndag at de væpnede mennene var lokale etniske serbere «som ikke lenger vil tolerere Kurtis terror».

Ifølge landets politi var det rundt 30 personer som gikk til angrep. Søndag kveld var kampene over.

Området hvor kampene fant sted, er sperret av mandag. Politiet jobber med å sikre bevis på stedet.

Patruljer søker også i landsbyen Banjska etter angripere som ikke har flyktet av gårde. Kun en håndfull av de antatte angriperne er pågrepet.