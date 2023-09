Regjeringen vil styrke PST med 72 millioner kroner som tiltak etter 25. juni-rapporten

20 millioner skal gå til å styrke PSTs kontraterrorvirksomhet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Det er et viktig tiltak for å bedre vår forståelse av trusselbildet og PSTs evne til å avverge terrorhandlinger. 25. juni-rapporten peker på at PST sitt oppdrag om å beskytte myndighetspersoner spiser av PST sitt øvrige budsjett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

52 millioner skal derfor gå til beskyttelse av regjeringsmedlemmer, kongefamilien, stortingspresidenten og andre myndighetspersoner.

– Helt nødvendig

Forslaget kommer på toppen av en større styrking av PSTs budsjett de siste årene. Som følge av krigen i Ukraina, ble PST og politiets bevilgning økt med 153 millioner kroner i fjor.

PST-sjef Beate Gangås sier til NTB at hun er fornøyd med en budsjettøkning i neste års statsbudsjett.

– Ressursøkning er avgjørende for at PST skal kunne løse vårt oppdrag, som blant annet innebærer å forhindre terrorangrep og avdekke ulovlig etterretningsvirksomhet fra fremmede makter på best mulig måte. Økningen er helt nødvendig siden PSTs oppgaver har økt i omfang, sier Gangås.

Dialog om behov

Gangås forteller videre at de vil legge opp til en dialog med Justisdepartementet om hvilke ressurser PST har behov for.

– Slik at vi kan ivareta Norges sikkerhet på en best mulig måte med samarbeidspartnere både her hjemme og i utlandet, sier PST-sjefen.