Moss får ordfører fra Høyre

Michael Torp fra Frp blir varaordfører i kommunen, skriver Moss Avis.

– Jeg fikk beskjed nå i kveld klokka fem på sju om at de fire partiene har godtatt samarbeidsavtalen. Det er spesielt. Man blir fylt av mye følelser, glede og lettelse. Dette er et stort mål jeg har jobbet for lenge. Jeg er veldig glad, stolt og forventningsfull, sier Nord til avisa.

De tre partiene har til sammen 25 av 49 mandater i kommunestyret.